Facebook, Renkli Yorumlar Özelliği İle 'Cıvıl Cıvıl' Oluyor!

Sosyal medya devi Facebook, yeni bir özelliği test etmeye başladı. 'Renkli yorumlar' özelliği ile bir yoruma istersek arka plan rengi ekleyebileceğiz.

Sizce Facebook’un bugüne kadar yaptığı en büyük hata neydi? Çoğu kişinin bu soruya cevabı Messenger’ın Facebook’tan ayırılması diyecektir. Acele etmeyin; henüz en kötü hamlesini yapmayan Facebook, ‘renkli yorumlar’ özelliğini test etmeye başladı.

Evert Groot’un Twitter’dan duyurduğu özellik sayesinde yorum yazarken 7 farklı arka plan rengi seçebileceğiz. Umarız özellik test aşamasında kalır. Aksi taktirde Facebook gönderilerinin altı teletabilerin kıyafet dolabına dönebilir.

Neyse ki renkli yorumlar şu an için sadece mobil platformda geçerli. En azından bir kısım kullanıcı bu özellikten kaçınabilecek. Fakat ileride web sürümüne de gelirse şaşırmayın. 2000’lerin başında Myspace de renkli yorumlar özelliğini getirmişti, şu an Myspace’yi kullanan var mı? Facebook bundan bir anlam çıkarabilir. Çıkarsın lütfen!