Facebook, kullanıcıların 2016 ABD seçimlerine etki ettiği söylenen troll hesaplarla ilişkiye geçip geçmediklerini gösteren yeni bir araç sunmayı planladıklarını duyurdu.

Bilindiği üzere Rusya'nın ABD'nin 2016 başkanlık seçimlerine ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'ndeki kaderini belirleyen Brexit referandumuna sosyal medya yoluyla etki ettiği son zamanlarda tartışılıyordu. Facebook ve Mark Zuckerberg tarafından yapılan açıklamalar çerçevesinde de çeşitli eşeltiriler Facebook'a gelmişti. Şirket, bu eleştirileri dikkate alarak daha şeffaf davranmak için yeni bir araç geliştirmeye karar verdi.

Facebook, seçimlerin üzerinden geçen bir yılda Rusya destekli içerikerin 126 milyon kadar ulaşabildiğini kabul etmişti. Ayrıca İngiltere Başbakanı Theresa May de Rusya'nın bilgiyi silahlandırmaya çalıştığını belirterek referanduma müdahale edildiğini öne sürmüştü. Hatta İngiltere parlamentosu bir araştırma grubu dahi hazırlamıştı.

Facebook, Rusya İnternet Araştırma Acentası tarafından yönetilen troll hesapların St. Petersburg kentinde bulunduğunu ve Kremlin'le bağlantılı olduğunu belirtti. Şirket, yeni aldığı bir kararla gelecekte sosyal ağın troller aracılığıyla yapılabilecek müdahaleleri önlemek için ve eski müdahalaler konusunda şeffaf olmak için yeni bir araç geliştirdi. Artık Facebook üzerinden Rus troll hesaplarından reklamlar mı yoksa organik yayınlar mı görüntülediği kullanıcılar tarafından görülebilecek.

Ayrıca 20 milyon Amerikalı'nın, Rus troll reklamlarının ve Instagram'daki doğrudan yayınların birleşimini gördüği belirtilirken ağda dolaşan mesaj sayısının 126 milyondan fazla olduğunu açıkladı.