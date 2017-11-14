Facebook, Rusya'nın Brexit'i Etkilediğini Adeta İtiraf Etti

Rusya'nın Brexit referandumunu etkilediğine yönelik iddialar gündeme gelmişti. Bir Facebook yetkilisi yaptığı açıklamada Rusya'nın referandumu etkilediğini adeta itiraf etti.

Bir Facebook yetkilisi tarafından yapılan açıklama, Rusya'nın, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışının oylandığı referandumu etkilediğinin kanıtı olarak gösterildi. Facebook yetkilisi tarafından yapılan açıklamada Rusya'daki bazı hesaplar kastedilerek, "Brexit oylarını hedef alan siyasi yanlış bilgilendirme konusunda önemli bir koordinasyon içinde olduklarını gözlemledik" ifadeleri kullanıldı. Ancak Facebook'ta kaç tane bu tip referanduma etkilemeye yönelik Rusya kaynaklı reklamın olduğu sorusuna bir cevap verilmedi.

Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl yapılan ABD seçimlerinde yine Rusya'nın parmağı olduğu iddia edilmiş ve bu iddialar hem Donald Trump hem de Kremlin tarafından kesin olarak reddedilmişti. Seçimler sonrası Facebook tarafından yapılan açıklamada da Mark Zuckerberg'in sahte haberlerin ABD seçimlerinde seçmenleri etkilemiş olabileceğini " çok deli bir fikir " nitelendirdiği belirtilmişti. Ancak yarım yıl sonra yine Facebook tarafından yapılan soruşturmada Rus dezenformasyon kampanyasının yapıldığı kabul edilmiş ama bunun istatistiksel olarak çok küçük olduğu vurgulanmıştı.

Daha sonra Facebook, seçimlerin üzerinden geçen bir yılda Rusya destekli içerikerin 126 milyon kadar ulaşabildiğini kabul etmişti. Dolayısıyla Facebook, Rusya'nın Brexit' müdahil olup olmadığı yönünde ihtiyatlı bir açıklama yapmasının bir nedeni var. Öte yandan Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Rusya'nın bilgiyi silahlandırmaya çalıştığını belirterek Rusya'nın sahte hikayeler düzenleyerek ve photoshop görüntüler kullanarak Batı'da anlaşmazlık yaratmaya çalıştığını söyledi.

İngiltere'de Brexit sonuçları 51.9'a yüzde 48.1 oyla AB'den çıkma yönündeydi. Öte yandan İngiltere parlamentosu adına konuya ilişkin araştırma yapan milletvekili Damian Collins, "Rusya kontrolündeki hesapların Birleşik Krallık'ta olduğu kadar Amerika'da da siyasi olarak aktif olduğu görülüyor ifadelerini kullandı." Bunun sadece buzdağının görünen yüzü olabileceğini söyleyen Collins, hesapların Rus örgütleriyle ilişkilerini irdelediklerini söyledi.