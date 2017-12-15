Facebook Sadece Profilde Paylaşma Özelliğini Test Ediyor

Facebook beta programına katılanlarla beraber, sadece profilde ya da sadece haber akışında paylaşma özelliğini test etmeye başladı.

Facebook paylaşımların istediği yerde gözükmesini seçmek isteyen kullanıcıları oldukça mutlu edecek bir özelliği şu an beta kullanıcıları ile birlikte test etmeye başladı. Basitçe söylemek gerekirse paylaşım yapmak için kullandığınız arayüze getirilen bir buton sayesinde, paylaşımlarınızı isterseniz sadece profilinizde, isterseniz sadece haber akışında ya da isterseniz sadece hikayelerinizde paylaşabileceksiniz.

Bu seçeneklerden hiç birini seçmeyen kullanıcılar yine eski tipte paylaşım yapacak olsalarda, eğer bu seçeneklerden birini seçerseniz, paylaşım sadece seçtiğiniz yerde gözükecek. Mesela profilinizde paylaşmayı tercih ettiğiniz paylaşım asla arkadaşlarınızın haber akışına düşmeyecek, ancak eğer haber akışını seçerseniz paylaşımı sizin dışınızda kimse profilinizde göremeyecek olmasına rağmen arkadaşlarınızın haber akışında paylaşım gözükecek.

Buradaki amaç aslında Facebook'u eskisi gibi bir orijinal içerik paylaşma alanına geri döndürmek. Çünkü bir süredir Facebook, sayfalar veya gruplar dışında orijinal içerik paylaşım alanı olmayı Instagram ve Snapchat gibi uygulamalara kaptırmıştı. Artık tonlarca uygulamayla bir sürü özelliği barındıran dev bir platform olduğundan dolayı, Facebook bunun en iyi yolunun ince ayarlar yapmaya izin vermek olduğunu anlamış durumda.

Ancak yine de bu sadece kişisel açıdan bir orijinal içerik üretme ve paylaşma alanına döndürmeye yeter mi bilinmez. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu çabalar Facebook'u insanların "kapatacağım ama herkes orada diye hesabı kapatmıyorum" dediği bir platform olmaktan kurtarıp tekrar eski güzel günlerine döndürecek mi?