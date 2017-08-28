Facebook sahte haberlere karşı yürüttüğü mücadelesinde, sahte haber yapan sayfaların canını okumakta kararlı gözüküyor. Artık sahte haberlerin olduğu reklamlar engellenecek.

Facebook, sahte haber sorununu gidermeye yönelik en son girişiminde birçok sayfayı engelleyecek gibi gözüküyor. Yapılan açıklamalara göre sayfalar, eğer sahte haberler paylaşıyorlarsa ve bu haberlere raklam yapılıyorsa o reklamlar ve sayfalar engellenecek.

Bu yılın başlarında Facebook, sahte haber yayınlarını işaretlemeye ve kabataslak makaleler yerine daha meşru içeriği teşvik etmeye başladı. Ayrıca araştırma, bu durumlarda paylaşılan yayınların sıklıkla yanlış bilgi ve sansasyonelliği içerdiğini gösterdiğinden dolayı birçok sayfa yavaş da olsa kaldırılmaya başlanmıştı. Ancak Facebook'un amacı biraz daha büyük olduğundan tam anlamıyla bir meydan okuma diyebiliriz.

Şirket tam da bu anlamda sahte haber sayfalarını Facebook'da reklam geliri oluşturmasını yasakladı ve sahte haber hikayelerine bağlantı veren reklamları engelledi. Ayrıca son güncellemenin amacının sahte haberlere karşı mücadeleyi bir adım ileriye taşımak olduğunu söylüyor. Yapılan açıklamada yetkililer, "Sitede yer alan sahte haberler ve bu haberlerin sayfalarına karşı yürüttüğümüz mücadeleyi biraz daha zorlaştırıyoruz. Artık sahte haberlerin reklamlarına izin vermeyeceğiz ve gerektiği taktirde bu sayfalar da kapatılacak." dediler.

Dünyanın belli bir kısmının Facebook kullandığı ve son yıllarda artan sahte habercilik düşünüldüğünde Facebook'un doğru bir hamlede bulunduğunu söyleyebiliriz. Çünkü müdahale edilmemesi durumunda ortada dolaşan çok fazla sahte link ve siteler yer alıyordu. Hangilerinin riski taşıdığını ise bilemeyiz. Ayrıca bu yönde Facebook, "Daha bilinçli bir topluluk oluşturmak için attığımız adımlardan yalnızca biri." dedi.