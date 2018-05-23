Sosyal medya platformları her ne kadar bilgi edinmek için benzersiz bir mecra olmuş olsalar da, sahte haberlerin çokluğu son zamanlarda göze batmaya başladı. Şimdilerde bu konu hakkında mücadele eden Facebook, sahte haberlerle baş etmek için her şeyi deniyor.

Facebook başta olmak üzere birçok sosyal medya platformu sahte haberlerden ve onların yaydığı olumsuz etkilerden sıkılmış durumda. Bu noktada hız kesmeden mücadele eden platform, akademisyenlerden platformdaki yanlış bilgilerin hacmini ve etkilerini ölçmede yardım istedi.

Facebook’un seçimlerdeki etkisini anlamasına yardımcı olacak olan bu yardım sonrası, yanlış bilgilendirme ve duyuruların ortaya attığı etkilerde gözlenmiş olacak. Öte yandan Facebook’u incelemek için geçtiğimiz ay kurulan komisyon, yanlış bilgilendirmeler için de bir talep başlatacak. Bu noktada sözcü, talebin önümüzdeki iki hafta içerisinde kullanılmaya başlayacak bir web sitesi aracılığıyla yayınlanacağını ifade etti.

Tüm bunlara ek olarak Facebook, okuryazarlık için bir reklam kampanyası başlatacağını ve bunu tüm ABD kullanıcılarının Haber Kaynağının en üstünde göreceğini belirtti. Önümüzdeki birkaç ay boyunca sürecek olan kampanyada, yanlış bilgilendirmelerin ve yanlış haber yazımlarının da azalması için ipuçları yer alacak.