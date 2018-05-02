Sanal gerçeklik gözlüklerini taktığımızda yalnızca etrafımıza bakabiliyor, kısıtlı yönlendirmeler yapabiliyoruz. Facebook bu sorunu çözmek için kolları sıvadı ve sanal gerçeklik ortamında bir masanın eğilip altına bakmamızı sağlayacak VR kamerasını geliştirmeye başladı.

Sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik teknolojileri, günümüz dünyasının en yaygın geçiş teknolojileri arasında bulunuyor. Bu iki alanın tek başlarına devam etmesi artık imkansız. Son zamanlarda adından sıkça söz etmeye başladığımız “karma gerçeklik” ya da Mixed Reality (MR) teknolojiler yükselişte. Büyük ihtimalle gelecekte, gerçeklik mevzusunu MR adıyla anacağız.

Sanal gerçeklik platformlarında, dünyanın öte ucuna gidip bir görüntünün içine girebiliyoruz. Video ya da resimlerden oluşan bu ortamlarda hareketlerimiz son derece kısıtlı. Eğilip doğrulamıyor, görüntü değiştirmeden bir objeye farklı açılardan bakamıyoruz. Arttırılmış gerçeklik ise bunu sanal objeler üzerinde yapmamızı sağlıyor. Peki neden gerçek objeleri sadece kafamızı döndürerek değil de eğilerek görmeyelim? Mesela bir sanal gerçeklik videosunda yere uzanmak imkansız mı? Şimdilik evet.

Facebook, 8K çözünürlüğe kadar çıkan kameralar üreten şirket RED ile ortaklık kurarak yeni nesil bir VR kamerası üzerinde çalışmaya başladı. Kameranın hedefi ise sanal gerçeklik ortamında özgürce hareket etmemizi sağlamak. Derinlik algılama teknoloji sayesinde, bulunduğumuz sanal gerçeklik ortamları 3B olarak gezebileceğimiz mekanlar olacaklar.

Şimdilik kamera ile ilgili gelen detaylar arasında son derece pahalı bir sistem olacağı detayı dikkat çekiyor. Bu durum zaten beklenen bir şey. Zira kamera, çevresini 3 boyutlu olarak modelleyebilecek. Diğer taraftan bu kameranın çektiği görüntüleri deneyimlemek, standart VR gözlükleriyle mümkün olmayacak

Sadece aşağıdaki videoda yer alan görüntülerin gerçekten kaydedildiğini, animasyon olmadıklarını hayal edin:

Sanal gerçeklik dünyasının zirvesinde yer alan Oculus Rift ve HTC Vive gibi üst seviye kulaklıklar, özgürce dolaşabileceğimiz sanal gerçeklik ortamları sunacaklar.

Facebook’un karma gerçeklik alanındaki çalışmaları hız kazanmışa benziyor. Şirket Oculus kanalını kullanarak gelecekteki donanım zengini şirketler arasında yer almak istiyor. Diğer taraftan sosyal medyanın sanal gerçeklik ortamlarına taşınmasına yönelik çalışmalarına da devam ediyor.