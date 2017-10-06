Facebook, seçim çalışmalarında yalan haberlerden korunmak için Türk gazetelerine tam boy reklam verdi.

ABD Başkanlığı seçimlerinde adı yalan haberlerle bir hayli belaya giren Facebook, bu olayları bir daha yaşamamak için erkenden çalışmalara başladı. ABD dışındaki diğer ülkelerin seçim çalışmalarında da yanlış haber vermemeye çalışan Facebook, Almanya’daki seçim sonuçlarına etki etmemek adına yalan haberle ilgili bilgilendirme yapmak için büyük medya kuruluşları ile iletişime geçti.

Almanya, Fransa gibi ülkelerle başlayan çalışmalar, genelde tüm dünyayı ilgilendiren ABD seçimlerine ön ayak olması için yapılıyor. Sahte haberler yaparak okuyucuları yanlış yönlendiren taraflı medya kuruluşları yüzünden Avrupa ülkelerinden uyarı alan Facebook, Almanya’nın önde gelen gazetelerine 50.000 Euro reklam ücreti ödeyerek seçim öncesinde sonuçların Facebook yüzünden etkilenmemesi için bilgilendirmeler yayınladı.

Aynı uygulamayı ülkemizdeki seçimler için de başlatan Facebook, 3 Kasım 2019’da yapılması beklenen seçimler öncesinde Kadir Has Üniversitesi’yle ortaklaşa çalışarak “Asılsız Haberleri Tespit Etmek İçin İpuçları” başlıklı bir makale yayınladı. Bu makale sayesinde haberlerin gerçek olup olmadığını daha iyi anlayabileceksiniz. Ülkemizde yaklaşık 44 milyon Facebook kullanıcısı olduğu düşünülürse seçim zamanları çıkan asılsız haberlerin seçim sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Facebook bu konuda üstünde hiçbir yükümlülük olmaması için elinden geleni yapıyor. Almanya’da yaptığı gibi ülkemizdeki gazete kuruluşlarına tam sayfa reklam veren firma, burada doğru habere ulaşmanın ipuçlarını verdi.