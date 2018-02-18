Facebook gelecek dönemlerdeki seçimler için basit ama etkili bir yöntemle manüplasyonların önüne geçmeyi planlayacak.

Geçtiğimiz Amerikan seçimlerindeki Rusya manüplasyonları hem Twitter'ın hem de Facebook'un başını oldukça ağrıtmıştı. Çeşitli grupların seçimleri Trump'ın kazanması yönünde illegal faaliyetlerde bulunduklarının ortaya çıkması üzerine sosyal medya ortamlarında uzunca bir süre konu gündemden inmemişti.

Sütten ağzı yanan Facebook, önümüzdeki seçimlerde yoğurdunu üfleyerek yemeyi planlıyor. Bu bağlamda oldukça klasik ama yeni bir yöntem kullanmayı planlıyor. Facebook'un küresel politikalarından sorumlu yöneticisi Katie Harbath'ın açıklamalarına göre, gelecek seçimler öncesinde Facebook tarafından, seçimlerde propaganda amaçlı reklamlar satın almayı planlayan kullanıcılara kartpostal gönderilecek.

Alıcıların bu kartpostallarda gönderilen kodları Facebook'a girerek Amerika'da yaşadıklarını ispat etmeleri ve bu sayede kimliklerini doğrulamaları gerekecek. Temelde oldukça basit, biraz masraflı ama oldukça etkili görünen bu yöntemin 2018 ara seçimlerde kullanılması bekleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu yöntemle seçim manüplasyonlarının önüne geçilebilecek mi?