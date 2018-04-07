Facebook, son dönemde o kadar fazla skandalla mücadele ediyor ki, toparlamaya nereden başlayacağını kestirmek güç. Ancak geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklama ile reklam konusunda önemli değişikliklere gidileceği belirtildi.

Facebook, veri güvenliği ve gizlilik konularında bir hayli itibar kaybetmiş durumda. Son dönemde yaşanan birçok gelişme, sosyal medya devinin değer kaybetmesine sebep oldu. Ancak pes etmek gibi bir niyeti olmayan şirket, dava süreci devam ederken bir yandan da kaybettiği güveni geri kazanmak için geliştirmeler yapıyor. Yapılan her suçlamayı kabul eden ve hepsi ile ilgili detaylı açıklamalar yapan yetkililer, attıkları adımlar ile de yanlışlarını onarmayı hedefliyor.

Son yenilik ise platform üzerinde sunulan reklamlar ile ilgili. Kısa süre içinde uygulamaya konulacak yenilik, tüm politik reklamların etiketlenmesi ve aynı zamanda kim tarafından verildiğinin gösterilmesi üzerine kurulu. Bu sayede kullanıcılar gördükleri reklamların ücretini kimin ödediğini, sahibinin kim olduğunu açıkça görebilecek. Seçim döneminde yayınlanan reklamların ve paylaşılan verilerin ortaya çıkardığı krizi bu şekilde önleyebileceğini düşünen şirket, 'gelecekte yapılması olası yeni istismarların bu şekilde önüne geçileceğini' savunuyor.

Aynı zamanda platformdaki sayfalara dair önemli gelişmeler üzerinde de çalışılıyor. Facebook'da var olan ve geniş kitlelerce takip edilen sayfaların arkasında kim olduğu doğrulanacak. Bu doğrulama için reklam verenler ve sayfa yöneticileri bir kimlik ve adres bilgisi verecek. Facebook ise doğrulama için adrese bir posta gönderecek. Postadaki kod ile doğrulama işlemi tamamlanacak. Aynı zamanda reklam verenler, hangi kuruluşu, şirketi veya adayı temsil ettiklerini de belirtmek zorunda olacak.