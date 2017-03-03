Facebook’a Seyahatleriniz İçin ‘Şehir Rehberi’ Özelliği Geliyor!

Facebook, son dönemlerde ivme kazandırdığı yenilik skalasına bir de ‘Şehir Rehberi’ özelliğini katacak.

Hayatımızın merkezine oturan ve arık tam bir son dakika haber merkezi haline gelen sosyal medyanın en büyük mekanı olan Facebook, son dönemlerde yenilik üstüne yenilik getirmeye başladı. Son olarak keşfet özelliği ile beğenilerinize göre sayfalar ve paylaşımlar önerecek olan Facebook, bu sefer de seyahatlerinizi kolaylaştıracak bir yenilik üzerinde çalışıyor.

Şehir Rehberi olarak sunulacak olan bu yenilikte gittiğiniz ülke ve özellikle şehir hakkında popüler ve arkadaşlarınızın sıklıkla uğradıkları mekanlara ve bölgelere ait detayları sunacak olan Facebook, aynı zamanda bölgedeki yaklaşan popüler etkinlikleri sunacak.

Geçtiğimiz sene göz kırpan ve bir daha haber alınamayan bu özellik artık daha geniş kitle tarafından test aşamasında iken kısa süre içerisinde Android ve iOS kullanıcılarına sunulacak. Bakalım neredeyse her şeyimize karışmış haldeki Facebook'un sehayatlerimize de burnunu sokmasının ne gibi getirileri olacak.