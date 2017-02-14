Facebook’un Yeni Manyaklığı: Psikopat Gibi Kafa Sallayan ‘Şehirli Kumru’

Facebook’ta orijinal adı Trash Dove olan Türkçe olarak Şehirli Kumru olarak adlandırılmış yeni çıkartma seti, sosyal medya mecrasının yeni manyaklığı oldu.

Facebook başta olmak üzere sosyal medyada farklı ve garip takıntılar, hatta manyaklıklar görmekteyiz. Ancak bu sefer Syd Weiler adlı sanatçı tarafından oluşturulan ve orijinal adının Trash Doves olup Türkçe’ye Şehirli Kumrular olarak çevirilmiş çıkartma seti Facebook aleminin yeni takıntısı oldu.

Özellikle yukarıda gördüğünüz durmadan kafasını manyakça sallayan çıkartmanın popülaritesinin bir anda coştuğu mecrada eğer siz de bu akıma katılmak isterseniz yorum veya mesaj bölümünde bulunan çıkartmalardan Türkçe’de Şehirli Kumru olarak geçen bu çıkartma setini indirerek en altta solda bulunan manyak gibi kafa sallayan versiyonunu kullanabilirsiniz.

Nasıl böyle popüler oldu? diyecek olursanız ise 31 Aralık'ta Facebook'a eklenmiş olan bu yeni çıkartma seti, Tayland'da aşağıda görebileceğiniz Facebook videosunda ilk defa kullanılmasıyla ülkede bir anda popüler olmaya başladı. Ardından Tayland'dan yakılan ateş tüm dünyaya yayılarak şu anda milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor.