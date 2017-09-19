Bir geliştirici, sosyal medya devi Facebook’un mobil uygulamasının eski bir sürümünde, şirketin sesli asistan yazılımı üzerine çalıştığına dair önemli bir kanıt ele geçirdi.

Sesli asistanlar son yıllardaki en büyük teknoloji trendlerinin başında geliyorlar. Amazon ve Apple’ın öncülük ettiği bu akıma zamanla Google ve Samsung gibi devler de katıldı. Böyle bir ortamda sessiz kalan Facebook ise, söylentiler dışında sesli asistan hakkında ağzını bile açmadı.

Günümüz cihazlarına daha kullanışlı özellikler kazandıran sesli asistanlar konusunda Facebook’tan yıllardır sağlam bir adım bekleniyordu ve hatta firmanın, bunun için gerekli çalışmalara başladığı söyleniyordu. Görünüşe göre dev şirket, oyuna dahil olmak için son aşamalara gelmiş durumda.

Blake Tsuzaki adındaki uygulama geliştiricisi, Facebook’un önceki mobil uygulama sürümlerinden birinde bazı kodlar keşfetti ve bulgularını sundu. Geliştirici "Şu anda işlevsel değil, ancak biraz daha iyileştirmenin yolunu bulacağım” açıklamasıyla kanıtlarını paylaştı.

Facebook, daha önce iddiaları reddetmiş ve sesli asistan üzerinde çalışma yapmadığını söylemişti. Ancak bulgular bu açıklamaları yalanlıyor. İlginç şekilde bu keşif, Apple’ın A11 Bionic çipiyle bir bilgisayar kadar güçlü olan iPhone 8 ve iPhone X’u duyurmasından sonra gerçekleşiyor. Söz konusu çip, diğer özellikleri desteklemenin yanı sıra Siri’nin daha kaliteli hizmet vermesine yardımcı olacak ana birimlerin başında geliyor.

Elbette gelinen noktada Facebook’un muhtemel asistanı gene söylentilerden ibaret. Ancak bu kez söyleti sahiplerinin elinde güçlü bir kanıt olduğundan ve açıklamalar artık yalanladığından dolayı firma sessizliğini bozabilir.

Kişisel sesli asistanlar konusunda artan rekabete bir şekilde dahil olması Facebook’a değer katacaktır. Bunun yanı sıra yapay zeka teknolojilerinin gelişimi hız kazanabilir ve geliştiriciler, sektörde daha fazla söz sahibi olabilirler.