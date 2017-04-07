Facebook Sesli Asistanı Tüm İhtiyaçlarınızı Karşılayacak!

Dünyaca ünlü sosyal medya servisi Facebook, Messenger'da kullanacağı sesli yapay zeka sistemi ile Apple, Samsung ve Google'ı şaşırtacak.

1 milyarın üzerindeki Facebook kullanıcısı için yeni bir dönem başlıyor. Yarın itibariyle Facebook'un M asistanının tüm şartları ortaya çıkacak. Sosyal medya şirketi, uygulamayı “uyumlu ve kişiselleştirilebilir" hale getirmek için ilginç "eylemlerde” bulunacak. Bu özellik iOS ve Android'de platformlarında yürürlüğe girecek ve başlangıçta yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılacak. Söz konusu asistan yıl sonuna kadar dünyanın pek çok ülkesinde kullanılabilir hale gelecek.

Facebook iletişim ürünlerinin başkan yardımcısı David Marcus, projenin gündeme geldiği 2015'de "Pazardaki diğer AI tabanlı hizmetlerin aksine, M sizin adınıza hemen hemen her şeyi gerçekleştirebilir" demişti. Bugün ve M tarafından desteklenen seçenekler şu şekilde konumlandırılıyor.

Çıkartmalar gönderebilirsiniz

Para tahsilatı gerçekleştirebilir veya para yollayabilirsiniz

Konumunuzu paylaşabilirsiniz

Takvim ayarlamaları düzenleyebilirsiniz

Grup görüşmelerinde anket başlatabilirsiniz

Lyft veya Über'i kullanarak gezintiye çıkabilirsiniz



M hakkındaki en önemli nokta, sizin için kişiselleştirilmiş cevaplar sunmayı öğrenmektir. Facebook, geçmişinizden öğrendiklerine dayanarak daha bağlantılı eylemler gerçekleştirebilir. Muhtemelen mimarinin ülkemize konuk olması için 2017 sonunu beklememiz gerekiyor.