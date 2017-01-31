Faceboook şifrelerini unutan GitHub kullanıcılarının şifrelerini değiştirmeden hesaplarına yeniden erişmelerini sağlayan bir servis duyuruldu.

İnternet çağında herhangi bir hesabın şifresini unutmak, hiç kimsenin yaşamak istemediği bir durumdur. Ancak bir kişinin sahip olduğu internet hesaplarının sayısı her geçen gün artıyor ve bu da bazı hesapların şifrelerinin unutulmasına neden olabiliyor. Ancak Facebook, bunu bir sorun olmaktan çıkarmayı planlıyor.

Şirket, bugün Facebook hesaplarının şifrelerini unutan GitHub kullanıcılarının şifrelerini değiştirmeden hesaplarına yeniden erişmesini sağlayan servisini duyurdu. Bu servis, bir kurtarma simgesi (recovery token) oluşturuyor ve daha sonra bu, bir zaman bilgisi içeren imza ile birlikte GitHub’a gönderiliyor. Bu sayede kullanıcılar, GitHub aracılığıyla hesaplarına yeniden erişebiliyorlar.

Bu kurtarma simgesi, şifreleniyor ve bunun yanı sıra Facebook ve GitHub, hiçbir kullanıcının kişisel verilerini paylaşmıyor. Bütün bu işlemler HTTPS üzerinden gerçekleştiriliyor. Facebook, bu yeni özelliği GitHub ile birlikte test ediyor ve güvenlik topluluğundan geri bildirim alınıyor. Programda açık bulan kişilere de para ödülü veriliyor.