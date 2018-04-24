Facebook Silinen İçeriklerin Dokümanını Gösterecek

Facebook’ta paylaştıkları içerikleri silinen kullanıcılar, itiraz edebilecekler ve silinme nedeniyle ilgili rapor alacaklar.

Gerçekleşen soruşturmalarla her hareketi yakından takip edilen ve incelenmeye alınan Facebook, silinen kullanıcı ve geliştirici içeriklerinin kaldırma nedenini gösteren bir doküman gösterecek. Henüz topluluk standartları konusunda bir değişiklik yapılmadı ancak artık en azından geliştiriciler silinen gönderileri hakkında bilgi alabilecekler.

Facebook’ta yasaklanan içerikler altı farklı bölümden oluşuyor. Örnek olarak nefret söylemi ve diğer inançlara saygısız paylaşımları verebiliriz. Belirli sayının üzerinde şikayet alan sayfa gönderileri incelemeye alınıyor ve şikayetler haklı bulunursa platformdan kaldırılıyor.

Ancak buna karşın gönderiyi paylaşan kişiye hiçbir açıklama yapılmadığından çoğunlukla gönderinin kaldırıldığı bile fark edilemiyordu. Bunun önüne geçmeyi hedefleyen Facebook ekibi biraz geç kalmış olsa da gönderisi silinen kişilere aldığı şikayet sayısını ve kaldırma nedenini gösteren bir doküman gönderecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte materyallerinin yanlışlıkla kaldırıldığını düşünen kullanıcılar itiraz edebilecekler. Başlangıç olarak Mayıs ayında Almanya, Fransa, İngiltere, Hindistan, Singapur, ABD’ye özel forumlar düzenleneceği duyuruldu. Ülkemiz içinse forumların aynı anda yada kısa bir süre sonra açılması bekleniyor.