Haftalardır çalkantılar yaşayan Facebook, şimdi de Genel Veri Koruma Yönetmeliği gizlilik yasaları kapsamında kullanıcılardan gizlilik seçeneklerini onaylamanızı istiyor.

Facebook şu sıralar, Messenger kullanan Avrupalı kullanıcılarına bir pop-up gönderiyor. Pop-up’da ise uygulamayı kullanmaya devam etmek için gizlilik ayarlarının gözden geçirilmesi isteniyor. Bildirim bu bağlamda 25 Mayıs’ta yürürlüğe girecek olan Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) yasaları gereğince başlatıldı.

GDPR, Google ve Facebook gibi teknoloji şirketlerinin, özel kullanıcı verilerini topladıkları ve paylaştıkları yollarla ilgili endişelerinizi gidermek amacıyla tasarlanmıştır. Bu adımın atılmasının en büyük sebebi ise şu an Facebook yetkilileri inkâr etse de, Messenger’daki özel görüşmelerinizin İngiliz danışmanlık firmasının eline geçmiş olma ihtimalidir.

Pop-up’un ilk raporları dün, Messenger uygulamasına akıllı telefonlar ve tablet aracılığı ile erişilmesi ile birlikçe çevrimiçi olarak görülmeye başlandı. Popo-up da ise tam olarak şu uyarı yer alıyordu: “Gözden Geçirilecek Önemli Güncellemeler. Messenger’ı kullanmaya devam etmek için lütfen veri ayarlarınızı 25 Mayıs’a kadar gözden geçirin.”

Facebook bu şekilde muhtemelen insanların güvenini tekrar kazanmayı amaçlıyor. Ancak birçok kullanıcı bu pop-up’ın işe yaramayacağını iddia ediyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Benzer bildirim sizlere de geldiğinde, tepkiniz ne olurdu?