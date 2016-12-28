Facebook Şimdi de Göz Tarama Teknolojileri Geliştiren Bir Şirketi Satın Aldı

Geleceğin teknolojileriyle ilgili yatırımlarını sürdüren Facebook, göz taraması üzerine teknolojiler geliştiren Eye Tribe'ı satın aldı.

Elindeki maddi kaynağı genel olarak girişimleri bünyesine katma konusunda değerlendiren Facebook, 2010 yılında kurulmuş bir teknoloji şirketini daha satın aldı. Öncelikli olarak göz tarama teknolojileri üzerine çalışan Eye Tribe şirketi yapılan resmi açıklamayla birlikte Facebook bünyesine geçti.

Özellikle Facebook'un sanal gerçeklik teknolojileri konusunda çalışmalar yürüten Oculus şirketiyle ortak çalışmalar yürüteceği düşünülen Eye Tribe, bundan böyle Facebook için çalışacak. Facebook'un bu şirketi satın almak için ne kadar ödeme yaptığı ise henüz bilinmiyor.

Peki bu şirket Facebook'un ne işine yarayacak?

Göz taraması yaparak insan gözünü algılayan ve buna yönelik dijital komutlar oluşturan Eye Tribe şirketi, geliştirdiği teknolojiyle birlikte cihazların gözünüzü takip etmesine böylelikle de gözünüzle cihazları kontrol etmenize imkan tanıyor. Bu teknolojinin tam olarak ne işe yaradığını merak ediyorsanız hemen aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz: