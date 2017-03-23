Facebook, Canlı Yayın Desteğini Bilgisayarlara da Getirdi!

Facebook, dünya genelinde PC üzerinden canlı yayın desteğini resmen getirdi. Artık Facebook üzerinden oyun yayını yapmak da mümkün.

Son dönemde bünyesindeki Facebook, Facebook Messenger, Instagram ve hatta WhatsApp’a getirdiği snap (hikayeler) özelliği ile Snapchat’i bitirmek isteyen Facebook, şimdi de gözünü Twitch’e dikmiş gibi.

Oyun noktasında canlı yayınların yegane merkezi olan Twitch’in bu özelliği şimdi de Facebook’a geldi. Facebook, artık bilgisayar üzerinden de canlı yayın desteği vererek gerek normal PC kamerası ile canlı yayın imkanı tanırken, aynı zamanda oyun yayınları yapabilmenize de olanak tanıyor.

Facebook’taki durum bölümüne tıkladığınızda ortaya çıkan yer bildirme, his/eylem gibi bölümlerin orada çıkacak olan Canlı Yayın özelliği ile gerek profilinizden gerekse sayfanızdan canlı yayın yapmak mümkün olacak. Aynı zamanda stream edebilmek için OBS, Wirecast veya XSplit gibi üçüncü parti canlı yayın araçlarını da destekleyen Facebook, aynı zamanda canlı yayınınızı tıpkı mobilde olduğu gibi profilinizden, sayfanızdan ya da bulunduğunuz bir gruba yapmanızı sağlıyor.

Buradaki bağlantıdan gerekli bilgilendirmeleri alabileceğiniz canlı yayın özelliği için aynı zamanda buradan da kafanıza takılabilecek soruların cevabını öğrenebilirsiniz.

Yani kısa süre içerisinde birçok yayıncıyı Facebook’ta da fazlasıyla aktif görebiliriz.