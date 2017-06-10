Ortaya atılan iddialara göre Facebook, insanların duygularını öğrenerek ilerleyen dönemlerde bu duyguları kullanmayı planlıyor.

Bilgisayarların insanlarının duygularını tanıdığı ve duygularına göre insanlarla konuştuğu senaryoları bugüne dek bilim kurgu filmlerinde fazlasıyla izledik. Facebook, belki bizimle buna göre sohbet etmeyecek ancak duygularımızı öğrenerek o an hissettiklerimize göre içerikler ya da reklamlar gösterebilecek.

Dünyaca ünlü yazılım şirketi CBI Insight'ın iddiasına göre Facebook, 2015 yılında Mark Zuckerberg tarafından alınmış ve ön kamerayı açarak insanların duygularını anlayabilen bir patent aldı. Bu patent, Facebook'taki bir içeriği gördüğünüzde sizden habersiz ön kameranızdan yardım alarak yüz ifadenize bakarak duygunuzu analiz ediyor ve böylelikle hangi içeriğin sizde nasıl bir tepki uyandırdığını anlayabiliyor.

Bunun için Facebook'un izni olup olmadığı bilinmezken ortaya atılan iddialara göre Facebook bu teknolojisini test ederek yakın zamanda uygulamaya hazırlanıyor. Ayrıca Facebook'un selfie çekerek emoji gönderme üzerine aldığı patent de fotoğraflarınızdan sizin duygunuzu analiz etmesini ve buna göre bir emoji halini alarak yüz ifadenize en yakın emojinin oluşmasını sağlıyor.

Bu özellik her ne kadar üstün bir teknoloji olarak kabul edilse de Facebook'un bizim duygularımızı takip etmesi, bizi en hassas anlarımızda yakalayacak paylaşımları bize göstermesine ya da duygularımıza göre reklamların karşımıza çıkmasına neden olabilir. Bu özelliğin nasıl kullanılacağını henüz bilemesek de bu patent biraz olsun kişisel verilerimizin korunması açısından şüphe uyandırmıyor değil.