Bildiğiniz gibi Facebook, bilgi güvenliği sorunlarıyla ilgili son dönemlerde büyük çalkantılar yaşıyor. Konu hakkında gelen yeni bilgilere göre, Facebook kişisel mesajlarınızı da paylaşmış olabilir.

Facebook ve Cambridge Analytica, yaşanan olaylar sonrası adeta skandalların başlığı haline geldi. Uzun süre süren ve alevlenmeler yaşayan konu daha sürecek gibi görünüyor. Bu bağlamda Facebook yeni bir iddianın fitilini ateşledi. Eğer şirketin sessizce ortaya koyduğu iddia doğruysa, Facebook Messenger’dan yaptığınız kişisel mesajlarınız da başkaları tarafından görünmüş durumda.

Bugün ABD Kongresi’nin önüne çıkan Mark Zuckerberg, tam olarak nelerin yanlış olduğunu ve gerçekleştiğini milyonlarca kişiye açıkladı. Tartışmaların temelinde, Facebook’un üçüncü taraf uygulamaları için veri API’sini işleme biçimi yer alıyordu. Bu API’nin daha eski sürümlerinde geliştiriciler; oyunların, anketlerin ve diğer araçların sunduğu verilere erişim sağlamıştı.

Şu an için netlik kazanmamış bu durum, gerçekten doğruysa Facebook daha da fazla kullanıcı kaybı yaşayacaktır. Hızla itibar kaybeden şirketin, gelecek olan yeni açıklamalarında bu durumun açıklığa kavuşacağı da düşünülüyor. Peki konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce mesajlarımız da paylaşılmış olabilir mi?