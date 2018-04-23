Facebook'un tüm kullanıcılarının güvenini yıkmasının ardından gözler internet devi Google'a çevirildi. Acaba Google'ın da elleri kirli olabilir mi?

Malumunuz Facebook’un Cambridge Analytica skandalının izleri hala silinmiş değil, gündemin baş köşesinde yerini korumaya devam ediyor. Bugün ise bunu bir adım daha ilerleterek Google üstünde kafa yormaya çalışacağız. Sizce Google gibi neredeyse tüm dünyanın internet ağına etki eden bir oluşum, son derece güvenli olabilir mi yoksa ondan da buna benzer bir skandal bekleyebilir miyiz?

İlk önemli iddia Wall Street Journal yazarı Christopher Mims’ten geliyor. Mims’e göre Google da tıpkı Facebook gibi verilerimizi depoluyor, hatta çok daha geniş bir ölçekte…Tıpkı Facebook’un yaptığı gibi gezdiğimiz web siteleri, kullandığımız uygulamaları ve o uygulamalrın içinde barındırdığı verileri kullanarak Google, reklam verenlere alan satışında bulunuyor. Bu kısmen bildiğimiz bir durum fakat Mims’e göre kullanıcı sözleşmemiz ve hizmet şartları da son derece kafa karıştırıcı gözüküyor.

Diğer iddiamız News Media Alliance başkanı David Chavern’den geliyor. Kendisi geçen hafta Bloomberg’e yaptığı açıklamada: ‘Google her açıdan Facebook’a nazaran daha çok veri topluyor’ açıklamasında bulundu.

Peki Tüm bunlara Rağmen Neden Google Üstünde Böyle Bir Araştırma Yapılamıyor?

Çünkü Google henüz medyaya sağlam bir açık vermedi. Ayrıca Google gibi bir yapıyı incelemek sınırları olmayan bir okyanusta yüzmeye benziyor. Şu an için sistemi çözmek ve gerekli kontrolleri yapmak için oldukça karışık bir yapı ile karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz.

Tüm bu veriler ışığında Google da baş şüphelilerden biri olarak listenin belki de en üstünde yer alıyor. Umarız hiç bir zaman benzer bir skandalı, Google gibi gündelik hayatlarımızın içine işlemiş bir oluşumdan duymayız.