Cambridge Analytica isimli şirketin anket uygulamasıyla 50 milyon Facebook üyesinin verilerini çaldığını ortaya çıkartan bilgisayar uzmanı Chris Wylie, hepimizin bildiği ve kabul etmek istemediği o gerçek hakkında konuştu. Kendisi, Facebook’un bizi dinlediğini söylüyor.

Sosyal medya devi Facebook’un mobil cihazların sayısı arttıktan sonra kişiye özel reklam dönemini başlatması hiç de tesadüf değil, çünkü o cihazlar bizimle her yere geliyorlar. Facebook ise bu kanallardan en büyüğü olarak 2.2 milyar üyeye sahip.

Söz konusu kişiselleştirilmiş reklamlar, bizim Facebook üzerinden ya da reklam anlaşması bulunan Google gibi diğer şirketlerden yaptığımız aramalarla ortaya çıkıyorlar. Mutfak robotu aradığınızda, Facebook reklamları arasında mutfak robotu görüyoruz. Ancak son dönemin en korkunç iddialarından birisi, Facebook’un bu reklamlar için tek bilgi kaynağı olarak sadece yaptığımız aramaları kullanmaması oldu.

Cihazlarımızın mikrofonlarının ne zaman açık ya da kapalı olduğunu bilmiyoruz. Bu nedenle güvensiz uygulamalar başta olmak üzere kötü niyetli her yazılım, ekranlarımız kapalıyken bile ortam sesini dinleyebiliyor. Facebook’un ortaya çıkan ve 50 milyon insanın bilgilerinin seçim araştırmalarında kullanılması skandalı, zaten şirketin masumiyet seviyesini ortaya çıkartmıştı.

Bu skandalı ortaya çıkartan kişi ise Cambridge Analytica şirketinin bilgisayar uzmanlarından birisi olan Chris Wylie oldu. Kendisi bir anda işini kaybetmek pahasına basına verdiği bilgilerle dünyanın gündemine oturdu. Yaptığı son açıklamalarda ise Facebook hakkındaki o korkuç iddiaya destek verdi: Sosyal medya devi, seslerimizi dinleyerek internette aramadığımız ama konuştuğumuz ihtiyaçlara uygun reklamlar yayınlıyor.



Chris Wylie

Chris Wylie için bu sistemi kurmak oldukça kolay. Üstelik açıklamaya çalıştığı şey sadece ihtiyaçlarımızın tespiti değil, alışkanlıklarımız. Wylie “Bir ofis ortamında mısınız, dışarıda mısınız, televizyon mu izliyorsunuz, o an ne yapıyorsunuz onu bilmek istiyor.” diyor.

Facebook Wylie’nin bu ifadelerinden sonra kendisine yöneltilen sorulara resmi bir şekilde yanıt vermedi. Kullanıcılar uzun süredir bir şekilde konuşmalarının kaydedildiği iddiasına ilişkin kanıtlar sunmaya çalışıyorlardı.

Chris Wylie aynı zamanda Cambridge Analytica ihlalinin 50 milyondan çok daha fazla kişiyi etkilediğinden de bahsetti. Kendisine göre yakın zamanda bu rakam ciddi bir şekilde büyüyecek.

Facebook, her geçen gün yeni bir suçlama ile karşılaşıyor.