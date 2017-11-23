Facebook dayanamadı ve Snapchat uygulamasında kullanıcıların daha çok vakit geçirmelerini sağlayan önemli bir özelliği, Messenger için uyarladı. Test aşamasındaki yeni sürüm yakında son kullanıcıya da dağıtılacak.

Snapchat gibi pratik bir fikri hızlı yükselişini ve ciddi bir rakip haline gelişini yediremeyen Facebook, son 1 yıldır bütün platformlarına Snap atma özelliğini getirdi ve güçlendirdi. Bununla yetinmeyen sosyal medya devi, Snapchat’in hoş bir özelliğini daha kopyaladı.

Facebook Messenger uygulamasındaki yenilikleri küresel piyasaya sunmadan önce küçük kullanıcı grupları arasında test eder. Bu haberimiz de söz konusu küçük kullanıcı grupları tarafından test edilen yeni bir özelliği konu alıyor. Facebook, Snapchat özelliklerini bir bir araklamaya devam ederken, Snap Inc. günden düne değer kaybediyor.

Test edilen özellik, arkadaşlarınız mesaj attığınızda onlarla yaptığını konuşmaların sıklığına dayanıyor. Snapchat’in getirmiş olduğu bu hoş olay, gün aşırı konuştuğunuz arkadaşlarınızın yanında emojilerle bildirim getiriyor.

Bu özelliği, hemen aşağıda test aşamasındaki Messenger sürümünde görüyoruz:

Örneğin burada Andrew ile 3 gün boyunca iletişim kurulmuş ve gerekli simgeler kişi adının yanına eklenmiş.

İletişim kurduğumuz arkadaşlarımızla konuşma sıklığımıza göre bildirimler alıyoruz:

Mesaj satırının yanında bulunan sayaç sayesinde kaç gün peş peşe o kişiyle iletişim kurduğumuz anlaşılıyor. Messenger zamanla bağımsız bir sosyal medya platformu gibi davranmaya başladı. Facebook, uygulamanın mesajlaşma amacının dışına çıktığına yönelik eleştirileri kabul etmiyor ya da görmezden geliyor.

Snapstreaks olarak adlandırılan bu özellik, özellikle genç kullanıcıların Snapchat’te fazlasıyla vakit geçirmesini sağlayan özelliklerden biriydi. Anlaşılan Facebook’un yeni bir fikir üretmeye değil, üretileni resmen çalmaya ihtiyacı var.

Messenger ve Snapchat’ten alınan diğer özellikleri Instagram haricindeki Facebook uygulamalarında kullanıyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.