Facebook, Snapchat'ten Özellik Almaya Devam Ediyor!

Snapchat’in seri özelliğiyle kullanıcıların birbirleriyle mesajlaşmaya teşvik etmeyi amaçlayan Facebook, özelliği küçük bir kullanıcı grubu aracılığıyla test etmeye başladı.

Bildiğiniz gibi Facebook, Snapchat’i satın almaya çalışmış ancak bu isteğini gerçekleştirememişti. Sosyal paylaşım sitesi bunun üzerine Snapchat’in özelliklerini çatısı altındaki farklı servislerde kopyalama yoluna gitmişti. Bunlardan ilki de tahmin ettiğiniz gibi 'Hikayeler' özelliği olmuştu. Şimdi de Snapchat’in genç kullanıcı kitlesi tarafından bir hayli beğenilen "seriler" özelliğinin beta kullanımını başlattı. Kullanıcıların daha çok mesaj göndermesine teşvik eden seri özelliği, serilerin sonu yaklaştığında kullanıcıları seriyi sürdürmesi için uyarı gönderiyor.

Örneğin bir arkadaşınızla 3 gün boyunca sık iletişim kurduysanız yukarıda bulunan görseldeki gibi simgeler kişi adının yanına ekleniyor.

Facebook tarafında bu gelişme için "Mesajlaştığınız farklı insanlarla eğlenceli gerçekleri bir bakışta görmenin yolu" olduğu söyleniyor. Bu özelliği şirket böyle adlandırsa da bize göre Snapchat, ünlü sosyal medya devinin tabiri caizse 'laboratuvarı' olmuş durumda. Test edilen özelliklerden ilgi gören, beğendiklerini alıp kendi uygulamalarına taşıyorlar.

Bu durum daha ne kadar böyle gidecek, ilerleyen zamanlarda hepberaber göreceğiz. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz neler, bizimle paylaşabilir misiniz?