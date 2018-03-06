Facebook, Kasım ayından beri test ettiği 'son dakika' özelliğini geliştirmeye devam ediyor.

Facebook, Kasım ayından beri test ettiği 'Son Dakika Haberleri' etiketini, daha fazla kullanıcıya açarak geliştirmeye devam ediyor. Bu hafta geçiş yaptıkları bir uygulama ile dünyanın birçok bölgesinde özelliği kullanılır hale getiren şirket, haberlerin ve etiketin geri dönüşü olumlu olursa, etiketi tüm kullanıcılar için etkin hale getirmeyi planlıyor.

Facebook, daha güncel ve anlık haberler için hazırladığı bu etiketin test dönemi süresince, izinli kullanıcılar için günde yalnızca bir kere kullanım hakkı olacağını ve hikayenin 'Son Dakika' kısmında maksimum 6 saat kalabileceğini bildirdi. Kullanıcılar, 'Son Dakika' etiketine, makale, canlı yayın, fotoğraf ve video ekleyebilecek. Ancak ekledikleri içerikler bu etikette 6 saatten fazla kalamayacak.

Aynı zamanda kullanıcılar, gördükleri 'Son Dakika' haberlerini uygunsuz bulurlarsa ya da o etikette olmaması gerektiğini düşündükleri içerikler olursa, Facebook'a bildirme seçeneğine de sahip olacaklar. İçeriği üreten ve 'Son Dakika' etiketine ekleyen kullanıcılar ise bu geri dönüşlere bakılarak, bir haber kaynağı olarak ne kadar güvenilir olduklarını gösteren bir puan alacaklar.

Etiketin, şimdiye kadar gözlemledikleri kısmı ile son derece işe yarar ve başarılı olduğunu söyleyen şirket, çok yakında uygulamaya ulaşabilecek kitleleri genişleteceklerini söyledi.