Facebook, video görünümlü reklam bağlantılarını engelleyeceğini açıkladı.

Facebook’ta video görünümlü reklam ya da bağlantılara muhakkak denk gelmişsinizdir. Artık bu sahte videolara elveda diyoruz.

İnsanların video izleme isteğinden faydalanmak isteyen kişiler, reklam ya da bağlantılarının görselini video başlangıç ekranı yapıyordu. Böylece videoyu başlatmak için tıklayanlar, ziyaret etmek istemedikleri sitelere yönlendiriliyorlardı. Belki bu durum size önemsiz gelebilir ancak bunu yapan kişiler, binlerce Facebook kullanıcısına ulaşarak önemli derecede para kazanabiliyorlardı.

Facebook, algoritmasını düzenleyeceğini ve sahte video içeriklerin ana sayfadan kaldırılacağını belirtti. Şirket yaptığı açıklamada, ‘’İnsanlar Facebook’ta doğru bilgileri görmek istiyorlar, biz de bunu yapacağız.’’ dedi.

Facebook, videolar konusunda son yıllarda ciddi gelişme gösterdi. Fakat sahte video içerikler, Facebook’u zaman zaman zor durumlarda bıraktı.

Facebook, geçtiğimiz yıl yapılan ABD başkanlık seçiminde sahte haberleri yaymakla suçlanmıştı. Facebook’un sahte içeriklere karşı açtığı savaş, o dönemden bu yana büyüyerek devam ediyor.