Facebook, F8 2017 konferansında sanal gerçeklik uygulaması Facebook Spaces’in beta versiyonunu tanıttı. Peki nedir bu Facebook Spaces, ne işe yarar?

Facebook’un sanal gerçekliğin ne kadar üzerinde durduğunu biliyoruz, bunu en güzel kanıtlayan gelişme ise ABD’nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen F8 2017 Konferansı’nda yaşandı. ODTÜ Teknokent’teki geliştiricilerin de yerinden takip ettiği F8 2017 Konferansı’nda şirketin yeni sanal gerçeklik uygulaması Facebook Spaces tanıtıldı.

Spaces’in şirketin oluşturduğu ilk ürün olduğunu söyleyen Facebook’un sanal gerçeklik ekibinin başında yer alan Rachel Franklin, platformun Oculus mağazasındaki erken erişim bölümünden indirilebileceğini ifade etti.

Sunum esnasında sanal gerçekliğin nasıl çalıştığı hakkında ufak bir sunum yapıldı. Sunumda, Oculus Rift ve Touch olarak adlandırılan gözlük sayesinde Facebook’a koyulan bir video ya da fotoğrafın sanal gerçeklik formatında görüntülendiği görüldü. Kullanıcılar, Facebook Spaces ile üç boyutlu nesneler çizebilecek, sanal gerçeklik formatına sahip fotoğraf ve video paylaşımı yapabilecek ya da Messenger videoyu kullanarak arkadaşlarıyla görüntülü konuşma gerçekleştirebilecekler.

Bunun dışında isteğe bağlı olarak 3D efektler, Facebook’a yüklenen fotoğraflara entegre edilebilecekler. Daha önce böyle bir platformun oluşturulmadığını söyleyen Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg, akıllı telefonların kameralarının ilk artırılmış gerçeklik platformu olacağını ve efekt havuzunda binlerce farklı kültüre sahip efektin yer alacağını söyledi.

Mark Zuckerberg'in bu konuyla ilgili Facebook profilinde yaptığı video paylaşımını aşağıdan izleyebilirsiniz.