Her geçen gün biraz daha popülerleşen sosyal ağların an itibariyle lideri konumunda bulunan ancak aktif kullanıcı sayısında da bir hayli düşüş yaşayan Facebook spor karşılaşmalarını canlı yayınla vermek için hiç olmadığı kadar büyük adımlar atıyor.

Facebook'un dünya çapındaki müsabakaları canlı yayınlamak üzere ilgililerle müzakere masasına oturması için Discovery'e ait Eurosport TV kanalının CEO'su Peter Hutton'u işe aldığını duyurdu. Hutton'u Facebook'un Silikon Vadisi'ndeki merkezinde çalışacağı ve sadece Facebook'un küresel spor ortaklığı yöneticisi Dan Reed'e karşı sorumlu olacağı belirtildi. Hutton, Şubat ayında gerçekleşecek olan Güney Kore Kış Olimpiyatları sonrası yeni görevine başlayacak.

Hutton, Olimpiyat Oyunlarının Avrupa çapındaki yayın haklarını Eurosports Tv'ye almak için 920 milyon sterlinlik anlaşmanın aracısı olmuştu. Facebook bu anlamda kariyeri bilinen bir yöneticiyi kadrosuna katarak işi sağlama almaya çalışıyor. Öte yandan Facebook'un büyük bir Tv CEO'sunu daha düşük profilli bir işe razı etme şansı bir yana Hutton spor dünyası için oldukça hatırı sayılır bir yerde duruyor. Zira Hutton Eurosport'ta şirketin canlı yayın hizmetini 52 pazara yayarak büyük bir iş başarmıştı.

Öte yandan Facebook canlı yayın hizmetini geliştirmek için yüklü paralar harcıyor. Şirket son olarak Fox ile anlaşarak ABD içine de olsa Şampiyonlar Ligi maçlarını Facebook üzerinden canlı vermeyi kararlaştırmıştı. Bununla birlikte 2 milyar kullanıcısı olan Facebook'ta futbol en popüler spor dallarından bir tanesi. Bu bağlamda yakında Facebook'un tıpkı Meksika liginde olduğu gibi çeşitli ülke liglerinin yayın hakkını satın alabilir. Diğer yandan Premier League, Facebook veya Amazon gibi dijital bir yayıncıdan teklif almak için yeni iki yayın hakkı paketi geliştirdi. Bu da yakın zamanda birçok maçı Facebook üzerinden izleyebileceğimizin bir göstergesi konumunda bulunuyor. Siz Facebook'dan maç izleme fikrine nasıl bakıyorsunuz?