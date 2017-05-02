Facebook, 'Stories' Uygulamasında Hayal Kırıklığı Yaşıyor!

Facebook'un, Snapchat'ten ilham alarak geliştirdiği "Stories" özelliği istenen başarının yakınından bile geçemeyerek hayal kırıklığına uğrattı.

Facebook, dünyanın en başarılı sosyal paylaşım ağı olabilir lakin bu Facebook dünyasındaki her uygulamaların başarılı olacağı anlamına gelmiyor. Bir ay içerisinde pek az kişi “Stories” isimli Snapchat bezeri yapıyı kullandı. Facebook, bu yazılımı "arkadaşlarınıza ne kadar bağlı olduğunuzu gösterdiğinizin” ispatı olarak sergilemek isteyebilir lakin şimdiye kadar istediğini elde etmekten çok uzak kaldı.

Facebook'un amacı Snapchat'i büyük oranda zayıflatmaktı lakin istenen başarının yakınından bile geçilemedi. Bu da yüksek profilli Facebook için hoş bir haber değil. Facebook'un gerek masaüstü, gerekse mobil versiyonları ne yapsalar istedikleri başarıyı elde edemediler.

Bir arkadaşınız Facebook Stories üstünde uygulama gerçekleştirirse, profil resmi yanar ve içeriği görüntülemek için üzerine dokunabilirsiniz. Üstelik seçim yapmanız gereken çok şey yok. Facebook, kullanım verilerine yönelik bir talebe yanıt vermedi ancak deneyimlerimiz Stories modülünün bir nevi çorak toprak olduğunu düşündürüyor. Twitter'daki konuyla ilgili paylaşımları sizinle paylaşmak istiyoruz: