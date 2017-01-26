Facebook, genel olarak güzel geliştirmeler içerse de işin suyunu çıkartarak Facebook Messenger’da da reklam göstermeye başlıyor.

Dünyanın en büyük sosyal mecrası olan Facebook’ta reklam paylaşımı elbette oldukça etkili olabiliyor. Buna göre her şey ile alakalı reklam görebileceğiniz bir mecra haline gelen Facebook, reklam noktasında oldukça alakasız bir yere daha reklam sıkıştıracak.

Facebook’un mesajlaşma uygulaması olan Facebook Messenger’da da sponsorlu içerik adı altında reklam gösterimine başlandı bile. Şu anda Avustralya ve Tayland’da test için denenen sistem eğer başarılı olursa dünya genelinde kullanılmaya başlanacak ve böylece Facebook yetmezmiş gibi Messenger’da da reklam görmeye başlayacağız.

Facebook’tan gelen açıklamada sadece Messenger ana sayfasında görüneceği ve hiçbir şekilde konuşmaların içinde reklam paylaşımı olmayacağını bildirse de Messenger’a reklam yerleşimi ne kadar mantıklı bilemiyorum. Tahminime göre ilerleyen zamanlarda konuşmalarınıza göre şekillenecek olan bu reklamlarda eşiniz dostunuz ile tatil muhabbeti yaptığınızda otel ve tatil yerleri ile alakalı reklamlar, oyundan bahsettiğinizde oyun ile alakalı reklamlar gelecek gibi bir düşüncem olduğunu da belirteyim.

Bakalım Facebook Messenger reklamları için ne gibi tepkiler göreceğiz.