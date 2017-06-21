Beğeni Almak İçin Çocuğunu Apartmandan Sarkıtan Baba

Çocuğunu sırf Facebook’ta 1000 beğeni alabilmek için apartmandan sarkıtan Cezayirli babaya 2 yıl hapis cezası verildi.

Bazı insanların sosyal medyada fenomen olmak adına yapmayacağı şey olmuyor. Kimisi kimsenin koklamaya bile cesaret edemediği şeyleri yemeye kalkar, kimisi de hayatını tehlikeye atacak işler yapar. Cezayir’de yaşayan bu baba(msı), sırf beğeni alabilmek adına 2 yaşındaki çocuğunu 15. kattan aşağı doğru sarkıttı.

Ülkenin başkentinde yaşayan baba, sarkıttığı çocuğunun fotoğrafını Facebook’ta paylaşıp altına da ‘ya 1000 like (beğeni) gelir, ya da çocuğu düşürürüm’ şeklinde bir yazı yazdı. Cezayir'in yerel haber kanallarına da yansıyan ve kamuoyunda ciddi tartışmalara yol açan olayın ardından harekete geçen yetkililer, şahıs hakkında dava açtılar.

Mahkemenin sonucuna göre ‘sosyal medyada fenomen olabilmek adına’ 2 yaşındaki çocuğunu apartmandan sarkıtan baba, iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.