Facebook’ta Bir Yeni Dönem Daha Başlıyor: Kan Bağışı

Facebook, ihtiyaç sahiplerini ve kan bağışçılarını etkili şekilde bir araya getirecek yeni bir sistem hazırladı. Karşılıklı bildirimler ve doğrudan iletişim özellikle afet dönemlerinde hayatlar kurtarabilir.

Bir kan ihtiyacı olduğunda bağışlayabilecek kişilere ulaşmak amacıyla çoğu kez Facebook’u kullanmışızdır. Aslında bu konuda en etkili kanallardan birisi olduğu söylemek gerekiyor. Facebook’un kan bağışı için özel olarak yaptığı bir şey olmasa da, insanlar zaten oradalar ve siz de özgür iradenizle ihtiyaç sahibine ulaşmalarını sağlıyorsunuz.

Bağışçı ve ihtiyaç sahibini buluşturmak için yeni bir sistem deneyen Facebook, kan bağışı yapmak için uygun olan herkesi uygun yerlere/kişilere yönlendirecek. Üstelik bu kanal aracılığıyla ulaştığı yere kan bağışı yapan herkes, profilinde özel bir bağışçı etiketi taşıyacak.

Elbette bu, kan bağışının kitleselleşmesi için etkili olacaktır ve toplumsal tabuları yıkıp ihtiyaç sahiplerini de mutlu edecektir. Bu kartlar sadece profilinizde değil arkadaşlarınızın haber kaynağında da görünecekler.

Peki süreç ne zaman başlıyor?

Hindistan’da 1 Ekim ülkenin Ulusal Kan Bağış günü olarak bilinir ve Facebook’un bu girişimi de işin parçası olacak. 1 Ekimde Hindistan'daki Facebook kullanıcıları, haber kaynaklarında Facebook üzerinden bağışçı olmalarını talep eden bir mesaj göremeye başlayacaklar.

Bir sonraki aşama, kan bankaları veya hastanelerin ya da hasta ve yakınlarının iletişim bilgileri Facebook aracılığıyla bağışçılara iletilecek. İnsanlar ihtiyaç duyulan kan türünü, bağış noktalarını yakından takip edebilecekler. İletişim WhatsApp ve Messenger uygulamaları üzerinden kurulacak. Takip eden süreçte Hindistan’dan sonra aşama aşama dünyanın farklı bölgelerinde kan bağışçılığı için Facebook kullanılmaya başlayacak. Ancak bunun için Hindistan’daki istatistiklerin ve sistemin verimli çalışmasının önemi büyük.

Son 1 aydır Facebook’un başı ABD seçimlerinin sonuçlarını etkilediğine yönelik söylentilerle ağrıyordu. Dünyanın her köşesini ilgilendiren olaylar, imajına büyük bir çizik atmak üzere. En azından böyle insanı konulara katkı sağlayarak bir nebze olsun etkiyi azaltabilir.