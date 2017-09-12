Facebook'ta "Irma Kasırgası" başlığı altında yayınlanan canlı yayın, daha eski bir kasırganın görüntülerini yayınladı.

Facebook’ta “IRMA” kasırgası altında paylaşılan canlı yayın kısa sürede 5.8 milyon izlenmeye ulaştı. Birçok kişiyi etkileyen kasırganın bu kadar çok izlenmesi normal diyeceksiniz, ancak asıl ilgi çekici olay canlı yayının aslında 2011 yılında ortaya çıkan bir kasırganın sürekli tekrar eden görüntüsü olması.

EBUZZ isimli Facebook sayfası tarafından paylaşılan canlı yayın, sürekli tekrar eden bir GIF görünümünü yaklaşık 4 saat boyunca yayınladı. Kameramanın başarılı açısı sayesinde tıpkı insan suratına benzeyen bulutların yer aldığı video, 11 milyondan fazla görüntü, 290.727 paylaşım ve 190 binden fazla etkileşime ulaştı.

Bazı kullanıcılar “Bu videoyu IRMA’dan çok önce gördüm” derken, canlı yayın olduğu için sürekli yeni giren kullanıcılar sayesinde video izlenmeye devam etti.

İnsanların, son yılların en büyük afetlerinden birisinden bilgi almaya çalışmasını bu şekilde kötü bir amaca kullanan EBUZZ’un yaptığı çok ciddi bir ihlaldir. Belki de ailesini kasırgada kaybeden insanların merakla girip baktığı videolarda bile dolandırıcılık yapmak çok üzücü bir durum.