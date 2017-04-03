Geçtiğimiz gün Facebook canlı yayınlarda gerçekleşen çocuğa tecavüz görüntüleri soruşturmasında yaşanan gelişme sonrası 14 yaşındaki bir çocuk tutuklandı.

Kısa süre önce Amerika’nın Chicago eyaletinde bir tecavüz olayı yaşanmıştı. Facebook Live’da canlı yayında 15 yaşındaki kıza tecavüz edilmiş ve bunu 40 kişi izlemişti. Bu videonun sorumlularının araştırıldığı davada sonuç alınmaya başlandı. Soruşturma kapsamında 14 yaşında bir çocuk tutuklandı. Ağır ceza verilen saldırı ve çocuk pornografisini dağıtma suçlamaları ile karşı karşıya kalan 14 yaşındaki çocuk, yaşından dolayı kamuoyuna duyurulmadı.

Kızın en az beş ya da altı erkek tarafından tecavüze uğradığı iddialar arasında yer alıyordu. Yaklaşık 40 kişinin izlediği canlı yayında kimsenin polise haber vermemesi ise toplum değerlerini bir kez daha sorgulamamıza sebep oldu. Kız 19 Mart’ta ailesi ile kiliseye gittikten sonra evinin yakınlarında kaybolmuş ve saldırı çekildikten sonra 21 Mart’ta ortaya çıkmıştı.

Ailesi ile tekrar bir araya gelmesine rağmen kız, tehditlerden ve alaylardan dolayı farklı bir yere taşınmak zorunda kaldı. Mağdurun yaşadığı bu travmatik olaydan sonra bir de hayatı zorlaştırıcı hareketlere maruz kalması, gerçekten çok üzücü bir durum olmuş...

Facebook için bir sözcü, “Böyle suçlar çok korkunç ve bu tür içeriğe kesinlikle izin vermiyoruz.” dedi. Açıklamalarının devamında, “İnsanların Facebook’taki güvenliğini sağlamak için sorumluluğumuzu ciddiye alıyoruz ve cinsel saldırı tasvir eden videoları kaldırıp şiddeti ortadan kaldırmaya çalışıyoruz.” dedi.

Bu tarz olaylar çok korkunç, hele ki 15 yaşındaki bir “çocuğa” olması zaten katlanılamaz olan gerçeği daha da katlanılmaz kılıyor. Umarım tüm suçlular en kısa zamanda yakalanıp cezalarını sonuna kadar çekerler.