Facebook'ta Fotoğraflarınıza Gizlenen Etiketleri Nasıl Görürsünüz?

Facebook biz farkında olmadan paylaştığımız fotoğrafları anlamak için otomatik olarak bazı etiketler ekliyor. Peki bu gizli etiketleri nasıl görebiliriz?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal ağı olan Facebook'ta insanlar günde binlerce fotoğraf paylaşıyor ve Facebook, bu fotoğrafları belli kategorilere ayırmak için uğraşıyor böylelikle de hem kullanıcılara uygun fotoğrafları anlayıp onların görmesini sağlıyor hem de bazı veriler için bu fotoğrafları kullanıyor. Facebook fotoğrafları kategorilere ayırırken de "secret tag" olarak adlandırılan ya da Türkçesiyle "gizli etiket" yöntemini kullanıyor.

Aslında siz farkında olmasanız da bu gizli etiket yöntemi, fotoğrafta kaç kişi olduğunu, fotoğrafta kimlerin olduğunu, yüz ifadelerini hatta fotoğrafın çekildiği yeri bile anlayabiliyor. Kullanıcı tarafındaysa bu durum arkadaşların fotoğrafa otomatik etiketlenmesi gibi birkaç özellikle gözle görülür bir şekilde ortaya çıkıyor. Peki Facebook'un bu gizli etiketlerini nasıl görürüz?

Öğeyi denetle yöntemiyle etiketleri görebilirsiniz

Bir dönem öğrencilerin notlarını değiştirerek kendilerini avuttuğu öğeyi denetle yöntemi ya da artık günümüzdeki adıyla "İncele" özelliği, Facebook'taki fotoğraf hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Chrome ya da bu özelliğin olduğu herhangi bir internet tarayıcısından görselin üstüne sağ tıklayarak "öğeyi denetle" ya da "incele" butonuna bastığınızda "Görüntünün olası içeriği:" yazan kısımdan sonra Facebook'un bu fotoğrafa verdiği etiketleri görüyorsunuz.

Aslında bu etiketler çok da gizli değil çünkü görseller hakkında oldukça yüzeysel bilgiler veriyor, öte yandan Facebook'un paylaşılan fotoğraftan hangi arkadaşımızın fotoğrafta olduğunu anlamasını da değerlendirirsek Facebook'un hakkımızda bildikleri muhtemelen sadece bunlarla sınırlı değil, muhtemelen Facebook'un arka planında bunlardan çok daha gizli etiketler vardır. :)