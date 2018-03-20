Facebook, milyarlarca kullanıcısıyla dünyanın en büyük sosyal platformlarından biri, ve o kadar insanın verisine sahip. Bu verilerin paylaşılıp paylaşılmadığı, daha da önemlisi kiminle paylaşıldığı merak konusu.

Facebook için petrol niteliğinde olan "kullanıcı verileri"nin reklamverenlerle paylaşıldığını hepimiz biliyoruz. Facebook'un en büyük gelir kaynağı olan bu verilerin ne kadarı, kimlerle paylaşılıyor? "Hollywood yıldızı olsan kime benzerdin?" gibi saçma sapan testler bile bizimle alakalı birçok bilgiye kolayca ulaşabiliyor. Kullanım koşullarında yaptığı bir güncellemeyle Facebook, bu durumu az da olsa engelledi. Arkadaşlarınızın verilerine üçüncü parti uygulamaların erişimini kısıtlayan bu güncellemeyle alakalı akıllarda hâlâ soru işaretleri bulunuyor.

Verilerimizin Gizliliğini Nasıl Koruruz?

Facebook hesabınıza giriş yapın ve ayarlar kısmından, uygulama ayarlarına tıklayın.

"Uygulamalar, İnternet Siteleri ve Eklentiler" adlı bölümün altındaki "düzenle" butonuna tıklayın.

"Platformu devre dışı bırak" butonuna basın.

Yapılan bu işlem, Facebook aracılığıyla üçüncü parti sitelere bağlanma olanağını ortadan kaldırıyor. Hem böyle bir durumla karşılaşmak istemiyor, hem de gizliliğinizi korumak istiyorsanız yapmanız gerekenler şu şekilde:

Aynı şekilde uygulama ayarları kısmına giriş yapın.

Bilgilerinize erişmesini istemediğiniz uygulamaların üzerine tıklayarak, hangi kişisel bilgilerinize erişim izni vereceğinizi seçin.

Facebook ile giriş yapılan uygulama ve web sitelerinin sunduğu bu imkan, kullanıcılara cazip gelse de gizlilik açısından sorunlar taşıyor. Facebook ile giriş yaparken verdiğiniz izinler konusunda dikkatli olmanız gerekiyor. Araştırmacı Paul Bernal, verilerinizin gizliliğini korumak için en iyi yolun Facebook'u tamamen bırakmak olduğunu söylüyor. Bu araştırmanın ardından #DeleteFacebook hashtag'i de Twitter'da üst sıralara yerleşti.

Hangi Bilgilerinizin Saklandığını Nasıl Öğrenebilirsiniz?

Mevcut yasalara göre, kullanıcılar şirketlerden kendileri hakkında ne kadar bilgiye sahip olduğu hakkında bilgi talep edebilir. Avusturyalı gizlilik savunucusu Max Schrems, 2011 yılında Facebook'a bu şekilde bir istekte bulunmuştu ve kendisine 1.200 dosyaya sahip bir CD verildi. CD'de tam anlamıyla her türlü bilgi yer alıyordu diyebiliriz. Bugüne kadar siteye giriş yapmak için kullandığı tüm cihazların IP adresleri, mesajlaşmaların tüm detayları, durum güncellemeleri ve duvarındaki paylaşımları bunlardan sadece birkaçı. Tabii saklanan bilgilerden çok, bunların kiminle paylaşıldığı önemli.

Veriler Ne Kadar Süre Boyunca Saklanıyor?

Avrupa'nın veri koruma yasalarına göre "gerektiği kadar" olarak cevaplanan bu soru, oldukça esnek bir cevaba sahip. Facebook'un durumunu göz önüne aldığımızda bu sorunun cevabı, kişinin paylaştığı bir şey kişi tarafından silinene kadar saklanabilir demek oluyor.

Bu Verileri Tamamen Yok Etmek Mümkün Mü?

Kullanıcılar hesaplarını silerek paylaştığı tüm verileri yok edebilir, ama teorik olarak. Facebook, pasif duruma getirilen hesapların verilerini, "olur da geri döner" mantığıyla saklamaya devam ediyor.

Facebook'un veri politikası hakkında tartışmalar olsa da, bu politikanın şirkete iyi para kazandırdığı kesin. Gizlilik hakkında doğal olarak endişe yaşatan bu durum, kullanıcılar tarafından engellenebilse de birçoğumuz engellemiyoruz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Facebook'un bu kadar çok veriye erişebiliyor olması sizi de rahatsız ediyor mu?