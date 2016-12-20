Facebook’ta Grup Sohbeti Dönemi Başladı!

Facebook, yeniliğe doyamadan Messenger servisine grup sohbeti özelliği getirdi.

Mark Zuckerberg son dönemlerde baya coştu. Sürekli Facebook, Messenger, WhatsApp ve Instagram’a yenilikleri yığan Mark, bu sefer de Messenger servisine grup video sohbeti özelliği ekledi.

Şimdiye kadar sesli ve görüntülü görüşmeye olanak tanıyan Facebook, artık Android ve iOS camiasına toplu görüntülü konuşmayı da ekledi. Maksimum 6 kişiye kadar destek veren Facebook Messenger’ın video konuşma hizmeti, aynı zamanda 50 kişiye kadar gruba sesli olarak dahil olma desteği de veriyor. Yani 50 kişilik maksimum 6 kişinin görüntülü arama yapabileceği devasa bir grup sohbeti hizmetinden bahsediyoruz.

Yukarıda örneğini görebileceğiniz gibi oldukça sağlam bir hizmet olan Facebook Messenger’ın bu toplu sohbet özelliği için Android ve iOS cihazlarınızda Facebook Messenger’ın son sürümüne güncellemeniz gerekecek.