Mark Zuckerberg bugün yaptığı bir açıklama ile Facebook için yeni bir özelliği duyurdu. Artık kullanıcılar Facebook'ta 'geçmiş temizleme' yapabilecek.

Facebook bugün 'F8 Geliştirici Konferansı'na ev sahipliği yapıyor. Konferans süresince birçok yeni fikrin ve bilginin gelmesi bekleniyor, ancak henüz etkinlik başlamadan önce Zuckerberg ilk haberi verdi. Bir Facebook gönderisi ile duyurduğu yeni özelliğin bir tür 'gizlilik kontrolü' olduğunu söyleyen Zuckerberg, bu yeni özelliğin henüz gelmediğini ancak üzerinde çalışacakları en yeni projenin bu olduğunu bildirdi.

Fikrin internet sitelerinin kullandığı çerezleri dilediğimiz zaman temizleyebilmemiz durumuna benzediğini söyleyen Zuckerberg, tıpkı tarayıcı geçmişimizi ve çerezleri temizleyebildiğimiz gibi, Facebook'ta şimdiye yaptığımız aramaları ve tıkladığımız bağlantları temizleyebileceğimizi söyledi. Güncelleme kullanıma sunulduktan sonra, etkileşimde bulunduğumuz uygulamalar ve web siteleriyle ilgili bilgileri görebilecek ve bu bilgileri hesaplarımızdan silebileceğiz.

Son dönemde yaşanan gizlilik ve veri kullanımı olaylarından sonra böyle bir fikre kapıldığını söyleyen Zuckerberg, bundan sonra bu konuda daha açık ve kullaanıcı odaklı bir politika izleyeceklerini de ifade etti. Bu özellik kullanıma sunulduktan sonra uygulama kullanımına dair bazı pratik olayların kdaha kötü olacağını da -çerez temizledikten sonra yeniden giriş yapma gibi- ekleyen Zuckerberg, yine de bu tür gizlilik kararlarının artık kullanıcıda olacağını belirtti.