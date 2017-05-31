İsviçre’de bir Facebook kullanıcısı, dünyada ilk kez bir yorumu beğenmesi sebebiyle para cezasına çarptırıldı.

İsviçre’de mahkeme, hakaret içerikli bir yorumu beğenen Facebook kullanıcısını 4 bin İsviçre frankı (yaklaşık 14.500 TL) para ödeme cezasına çarptırdı.

İsviçre'deki Hayvan Islah ve Katliamıyla Mücadele Derneği Başkanı ve hayvan hakları savunucusu Erwin Kessler, Facebook’taki bir grup üzerinden şahsı adına yapılan hakaret içerikli ifadeler üzerine 10’dan fazla kişiyi mahkemeye verdi. İsviçre mahkemesi ise emsal bir karar alarak yorumları yazanların yanı sıra bu yorumları beğenen bir kişiye de para cezası verdi. Bu yorumları beğenen kişinin ayrıca yapılan hakaretleri de onayladığına kanaat getiren mahkeme, söz konusu Facebook kullanıcısının 4 bin İsviçre frankı ödemesine hükmetti.

İsviçre, mahkemenin verdiği bu kararla birlikte sosyal medyadaki ‘beğeniler’ üzerinden ceza uygulayan ilk ülke olmuş oldu. Kişisel olarak görüşüm ise İsviçre mahkemesinin verdiği kararın doğru olduğu yönünde. Zira ha hakaret edilmiş ha o hakaret beğenilmiş, ikisinin arasında bir fark göremiyorum. Sizin görüşleriniz ne yönde? Anketimize katılmanızı ümit ediyorum.