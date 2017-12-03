Kullanmadığınız Uygulamalar Bilgilerinize Ulaşıyor Olabilir!

Uzmanlar Facebook ile giriş yaptığınız uygulamaları belirli aralıklarla kontrol etmenizi öneriyor.

Facebook üzerinden bağlandığınız uygulamalar ve oyunlar Facebook içinde ve dışında arkadaşlarınızla etkileşime girmenize, oyun içi hediyeler göndermenize olanak sağlıyor. Bunu bilinçli yapanlar bir tarafa ‘hangi …. karakterisin’, ‘oyun davetini kabul et’, ‘testi çözmek için facebookla giriş yap’ gibi bazı durumlarda, internet konusunda çok bilinçli olmayan kullanıcılar tarafından kendi hesaplarına erişim veriyor. Bu da ilerleyen zamanlarda, izin verdiği uygulama kullanımdan kaldırılsa da hala arkadaş listenize, paylaşımlarınıza erişimi olduğu anlamına geliyor.

Unutanlar veya kaldırmayı bilmeyenler için bunun kontrolünü ve nasıl kaldırılacağını sizlerle paylaşıyoruz.

Eklemiş olduğunuz uygulamaları ve oyunları görmek ve yönetmek için:

Facebook'un sağ üst köşesindeki simgesine tıklayın

Ayarlar'a tıklayın

Sol taraftaki menüden Uygulamalar'ı seçin.

Fareyi kaldırmak istediğiniz uygulama veya oyunun üzerine getirip x simgesine tıklayın.

Mobil versiyonda ise;

​Facebook uygulamasının menüsüne gidin.

Ekranı aşağı doğru sürükleyerek Ayarlar kısmına gelin

Ayarlar kısmından Hesap Ayarları'nı seçin.

“Uygulamalar”ı seçtikten sonra “Facebookla Giriş Yapılan Uygulamaları” seçin.

Buradan uygulamalara verdiğiniz yetkileri değiştirebilir ya da tamamen kaldırabilirsiniz. Ayrıca verdiğiniz bilgileri kontrol etmek ya da tamamen ortadan kaldırmak için “Platforma" giderek, “Hayır”ı işaretleyebilirsiniz.