Sahte bir canlı yayını saatlerce izleyen insanlar, yorumlarda gerçekliği hakkında tartışmaktan da geri durmadı.

Tam 17 milyon Facebook kullanıcısı, bu canlı yayını açıp doğanın en güçlü hallerinden birine şahit oldu: devasa bir kasırgaya.

Supercell fırtınası, atmosferin yukarı seviyelerindeki açısal rüzgar yön değişiminin fazla olduğu aşırı termodinamik kararsızlığa bağlı olarak dikey rüzgarların fazla olduğu bölgelerde ortaya olan kuvvetli bir fırtına biçimidir. Bu türden etkileyici görüntüler ortaya çıkaran fırtınalar, bu kez de Facebook'da ilgi topluyor.

17 milyon insanın izlediği görüntü aslında %100 sahte. Ses efektleri eklenmiş kısa süreli bir GIF olan sözde canlı yayın, Newsfeed adında bir kaynaktan geliyor. Bu sahte yayın dört saatlik limitini doldurur doldurmaz da başka bir sayfadan yeni bir yayın daha başlatılıyor. Görünen o ki sayfanın amacı tamamen bu sahte görüntülerle izleyici toplayıp bir şekilde gelir elde etmek.

Aynı kurmacayı daha önce de NTD Television kullanıp bu GIF ile 7.6 milyon izleyiciyi ceplemeyi başarmıştı. Üstelik CONTENTbible adlı bir kaynağı belirtip görüntünün onlara ait olduğunu belirtmişlerdi, ancak böyle bir kaynak tabi ki mevcut değil.

Görüntünün gerçek kaynağını biraz araştırırsak, 19 Haziran 2015 yılında fırtına takipçisi Marko Korosec tarafından ABD Güney Dakota'da çekildiğini görebiliyoruz.