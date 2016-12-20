Facebook'ta Radyonuzu Kurun: Facebook'a Sesli Canlı Yayın Özelliği Geliyor

Bir süredir videolu canlı yayın özelliği olan sosyal ağ Facebook, sadece sesli canlı yayın özelliğini de duyurdu ancak bu özellik şimdilik bazı yayınlar tarafından kullanılabiliyor.

Dünyanın en fazla kullanıcıya sahip olan Facebook'ta yaklaşık 1 yıldır aktif olarak görüntülü canlı yayınlar yapılabiliyor hatta özelliğin gelişmesiyle birlikte hemen hemen her kullanıcı istediği an Facebook'ta canlı yayın yapabiliyor.

Canlı yayın özelliğini yayıncılar için gelir elde edilebilecek bir ortam haline getirmek için çalışan Facebook, bu çalışmaların yanı sıra canlı yayın özelliklerine bir yenisini daha kattı. BBC ile bu alanda birlikte yürüyen şirket sadece sesli canlı yayın sistemini duyurdu.

Şimdilik sadece BBC ve belli başlı yayınlar tarafından kullanılabilecek olan sesli yayınlar özelliği ilerleyen dönemlerde daha geniş kitleler tarafından kullanılabilecek ve kullanıcılar Facebook'ta istedikleri kişilerin sesli canlı yayınını takip edebilecek. Bu özelliğin muhtemelen önümüzdeki yıl tüm kullanıcıların hayatına girmesi bekleniyor.