Facebook, kullanıcıların şifre yazarken yanlış bir tuşa basmaları durumunda dahi giriş yapılabiliyor.

Gencinden yaşlısına artık neredeyse herkesin bir Facebook hesabı var. Bu noktada kullanıcı güvenliği için iki adımlı doğrulama sistemine de sahip olan Facebook’ta aynı zamanda hesabınızın çalınmalara karşı önlenmesi adına şifrenizde de en az bir küçük, bir büyük harf, bir özel karakter ve bir sayı olmasını öneriyoruz.

Ancak birçok kullanıcı bilinçlendiği için şifrelerini hem uzun hem de bu gereksinime uyan şekilde yapınca bazı anlarda hatalı yazmalar da olabiliyor. Fakat, Facebook’un bu hatalar sonucu baştan şifre yazılmaması için geliştirdiği bir sistem ile şifrenizi yanlış yazsanız dahi profile girmeniz mümkün.

Örnek vermek gerekirse; şifrenizin 123456 olduğunu farz edelim. Eğer siz Facebook’a girerken 1234567, 123456a veya 123456* gibi, yani fazladan bir karakter ekleseniz dahi Facebook’a giriş yapabildiğinizi göreceksiniz. Ancak bu genel olarak açık gibi görünse de değil.

Bu Sistem Nasıl İşliyor?

Facebook, biraz öne de dediğim gibi şifrenizi yazdıktan sonra yanlışlıkla fazladan bir karaktere basmanız sonrasında baştan şifre girmenize gereksinim olmaması için böyle bir sistem geliştirdi. Bu noktada şifrenizi ilk başta doğru girmeniz şart. Ardından sadece Enter tuşu yerine yanlışlıkla farklı bir tuşa basmanızı örtbas ediyor diyebiliriz.

Başka Şekilde Kabul Etmiyor

Eğer 123456 olan şifrenizi 123456ab şeklinde yazarsanız bu noktada şifre hatalı uyarısı gelecektir. Yani Facebook bunu sadece bir karaktere mahsus ayarlamış Hatta bir karakter bile olsa şifrenin arasına ya da başına fazladan karakter girmek de kabul edilmiyor. Yani 12345a6 şeklinde veya a123456 şeklinde yazışlar kabul görmüyor.

Büyük ihtimalle bu algoritmada ilk yazılan şeyin kendi şifreniz ve doğru olması gerekiyor. Ardından Facebook ise bir hata hakkı tanıyor diyebiliriz.

Açık Değil, Şifreniz Güvende!

Ancak bunu hata olarak düşünmek yanlış olur. Sonuçta mevcut şifrenizi doğru girmeniz gerekiyor. Bahsettiğim gibi bu olayın amacı sadece şifrenizin bir yazım hatası sebebiyle fazladan karakter girme durumunda tekrar baştan yazmanıza gerek kalmaması.

Son olarak bu konuyu Webtekno Forum’da paylaşan kahveci isimli arkadaşımızın merakı ve kullanıcıların açık olarak düşünmesi üzerine yazdığımızı belirtelim. Eğer siz de teknoloji ve birçok konuda merak ettiğiniz soruları sormak, cevap aramak istiyorsanız buradan veya sitemizin üst barında bulunan Forum sekmesine giderek üye olabilirsiniz.