'Resimde kaç üçgen görüyorsun' gibi basit görünen birçok soru, sosyal medyada bolca var ancak cevapları doğru bulmak göründüğü kadar kolay değil.

Facebook ya da Twitter gibi platformlarda paylaşılan gönderilerin altındaki yorumları okumayı hepimiz seviyoruz çünkü gerçekten eğlenceli yorumlarla karşılaşmak mümkün. Facebook'ta son zamanlarda sıkça karşılaşılan 'kaç üçgen görüyorsun' sorusuna gelen yorumlar ise oldukça komik. Aslında bu ve benzeri çok fazla soru var ve bir twitter kullanıcısı olan @thomas_violence, benzer bir gönderinin altındaki yorumlarla eğlendiğini söylediği bir gönderi paylaşmış.

İlk başta yalnızca yanlış cevapları ve insanların iddialı tutumları komik gelse de, iş uzadıkça mizahta artmaya başlamış. Ancak bir yandan da doğru cevaba olan merak artmış. Sonunda bir kullanıcı doğru cevabı vermiş ancak yine de ikna olmayan ve kendi cevabını kanıtlamaya çalışan birçok insan olmuş.

'Babam bu gönderinin altında, birine üçgenlerin çeşitlerini açıklamaya çalışıyordu'

'Benim bildiğim tek üçgen; baba, oğul ve kutsal ruh üçgeni'

'0, üçgenler gerçek değil'

Gelen yüzlerce yanlış cevaabın ardından nihayet bir kullanıcıdan ikna edici doğru cevap gelmiş; Ancak sizin için başka bir doğru cevap olabilir. Lütfen yorum olarak bize yazın.