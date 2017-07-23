Facebook'ta Viral Olan #Ran Şakası

Sosyal medya, sahte haberlerin kol gezdiği bir platform olma özelliği gösteriyor. Çünkü yayılan haberlerin doğruluk derecesini araştırmak oldukça zor. İşte bu durumu fırsat bilen bazı şakacılar da Facebook kullanıcılarını ağa düşürmüşler.

Son zamanlarda özellikle Amerika'da, Facebook gönderilerinde #ran etiketini kullanan bir çok insan var. Aslında işe yaramayan bu etiketle ilgili kısa bir araştırma yapılınca neden işe yaramadığı ortaya çıktı.

Her şey birkaç hafta önce Harry Potter’ın paskalya yumurtasıyla başlamış. Facebook ilk kitabın yirminci yılını kutlamaya karar vererek, gönderilerde ya da yorumlarda yazılacak beş kelimeden birinin ekranda sihirli animasyonları çalıştırdığı bir özellik hazırladı. Bazı şakacılar Facebook’un bu çalışmasını fırsat bilerek yorumlarda #ran yazıldığında güya yeni bir ‘paskalya yumurtası’ görülebileceği söylentisini yaymışlar.

Fakat meselenin aslı şu: Google Play Store’dan herkesin ‘Snake Screen Overlay’ araması yaparak indirebileceği bu uygulama, ekranda sonsuza değin kıvranan yılanların çıkmasını sağlıyor. Aynı durum diğer sosyal medya platformlarında da yayılmaya başlamış. Yılanın yanında örümcek, hamam böceği ve diğer böcekler de görülebiliyor. Bunların ekranda görünmesini sağlamak için o etiketi kullanmanız gerekmiyor. Kullansanız da bir anlam ifade etmiyor.

Bu vesileyle bugün bir şey daha öğrenmiş olduk. Demek ki bir şeyi paylaşmadan önce, teyid etmek gerekiyor. Özellikle de bunun gibi viral olan şeyleri iyice araştırarak, birilerinin oyununa kurban gitmemek en iyisi.