Facebook Yorumu Nedeniyle Bir Kişi İdam Cezasına Çarptırıldı

Pakistanlı bir adam, Facebook’ta küfürlü olarak yaptığı yorum sebebiyle idam cezasına çarptırıldı.

30 yaşındaki Taimoor Raza isimli kişinin, telefonundan dine karşı hakaret ve nefret söylemi içeren bir yorumda bulunduğu gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldığını belirten savcı, Raza’nın terörle mücadele biriminden olduğunu öğrendikleri Muhammad Usman diye biri ile Facebook’ta mezhep tartışmasına girdiğini ve peygamberi küçümseyecek sözler sarf ettiğini tespit ettiklerini söyledi.

Bunun en başta sadece mezhep kökenli hakaret olarak sınırlandırıldığını ve cezasının en fazla 2 yıl olarak sonuçlanacağını belirten savcı, daha sonra suçlamaya ‘peygamberi küçümseme’nin eklendiğini söyledi. Her ne kadar Pakistan Yüksek Mahkemesi’ne ve Yargıtay’a başvurarak itiraz etme hakkı bulunsa da Raza’nın maalesef bunlardan bir sonuç elde etmesinin zor olduğu söyleniyor.

Raza’nın almış olduğu idam cezasını öğrenmiş olmaktan dolayı çok üzgün olduklarını belirten Facebook sözcüsü, şu açıklamada bulundu: Pakistan’da bir Facebook paylaşımı sebebiyle verilen idam cezasından ötürü derin bir üzüntü ve endişe içindeyiz. Facebook, güçlü sistem ve araçlarıyla kişilerin bilgilerini güvence altına almaktadır ve hükumete herhangi kullanıcının verilerine doğrudan erişim imkânı sunmamaktadır. Topluluğumuzu gereksiz veya aşırı hükumet müdahalesinden korumaya devam edeceğiz.”

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, bu ay başında sosyal medya üzerinden küfürlü içerikler paylaşılmasını yasaklamış ve bu ilgili sitelerin iş birliğini reddetmesi halinde hükümetin sitelere erişimi engelleyebileceğini duyurmuştu.