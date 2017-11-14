Facebook’taki Beğen Butonu Kısmen de Olsa Kaldırılıyor!

Facebook, kurulduğu günden bu zamana kullanmaya devam ettiği beğen butonunu kısmen de olsa kaldırmaya karar verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre şirket, özellikle de şirketlerin Facebook sayfalarını yakından ilgilendiren ciddi bir değişikliğe gidecek.

Buna göre 6 Şubat 2018’den itibaren ‘beğen’ butonu kaldırılacak. Bu tarihten sonra 3. parti yazılım geliştiricileri, Facebook’un kendisine özgün ‘beğenme’ butonu yerine kendileri bir buton geliştirecekler ve bunları uygulamalar üzerinden Facebook Pages’e (Sayfalar) yönlendirebilecekler.

Facebook’un beğenme butonunun ardından yapacağı bir başka köklü değişiklik de uygulama daveti oldu. 2015 yılının Mart ayından beri kullanımda olan davet sistemi de kaldırılıyor. Uygulamaların organik olarak büyümeleri için kullanılan bu özelliğin ‘Word of Mouth’ kadar etkili olmadığı belirtildi.

Hatırlarsanız Facebook’a daha önce de uzunca bir süre ‘beğenmeme’ butonunun gelme ihtimali konuşuluyordu fakat sosyal medya genelinde huzursuzluk yaratma ihtimalini düşünen şirket, bu hamleye başvurmamıştı. Onun yerine kullanıcıların duygularını daha rahat ifade edebilecekleri kahkaha, şaşırma, sinirlenme gibi ifadeler gelmişti.