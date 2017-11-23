Facebook'taki Emojiler, Aktivizme Dönüşebilir!

Emoji Reaksiyon Projesi adı verilen yeni bir Chrome eklentisi, Facebook'taki emojisi reaksiyonlarının aktivizim için kullanılmasını sağlıyor.

Sosyal medya, bireylerin tek başlarına ancak aralarında bulunan ağlarla birlikte bir anlamda örgütlü bir şekilde tepkilerini dile getirdiği kamusal bir alan olarak öne çıkıyor. Bireyler, beğenmedikleri ya da olmasını istemedikleri şeylere emojilerle reaksiyon veriyor ve kendilerini ifade ediyor. Peki bu emojileri bir aktivizme dönüştürebilir miyiz? Bu sorunun cevabı kesinlikle evet.

Emoji Reaksiyon Projesi adı verilen bir Chrome uzantısı olumsuz Facebook emoji reaksiyonlarını, örneğin çevreci amaçlar ya da adaletsizliğe karşı tepkiler için somut bir hale getiriyor. Uzantı, Facebook'ta verilen öfkeli veya kızgın emojisinin ardından açılıyor ve karşımıza üç seçenek çıkıyor: "Bağış yap", "Yap" "Tuşla". Tahmin ettiğiniz üzere "Bağış yap" sekmesi, dünyada olan kötü şeylerin geriye çevrilebilmesini sağlamak için hayır kurumlarına bir miktar bağışta bulunmanızın yolunu açıyor. "Yap" sekmesi ise yakınlarda protesto ve miting gibi toplumsal tepki eylemlerine katılabilmenizi sağlıyor. "Tuşla" sekmesi ise sesinizi duyurmak için ya da iletişim kurmak için sizi yerel temsilcilere bağlayacak aramaları yapabilmenize olanak sunuyor.

Emoji Reaksiyon Projesi, Droga5 adlı bir reklam ajansında çalışan birkaç kişinin kurduğu bir proje. Projenin fikri, geçtiğimiz yıl Orlando'daki Pulse gece klübüne IŞİD tarafından yapılan ve 49 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya verilen tepkilerden ortaya çıktı. Projenin fikir babaları insanların bu tür reaksiyonlarını olumlu bir değişime dönüştürmesinin kolay bir yolunu oluştrmayı istediler ve ortaya böyle bir şey çıktı. Uzantı şu anda, ırkçılık, adalet, kadın hakları, çevre, evsizlik, silah kontrolü, doğal afetler ve LGBTQ hakları gibi 15 farklı alanı destekliyor. Yakın zamanda ise bu başlıklara madde bağımlılığı gibi diğer toplumsal sorunlar da eklenecek. Sizce nasıl bir proje olmuş, lütfen yorumlarınızı belirtin.