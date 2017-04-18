Facebook'taki En Çılgın Canlı Yayın: Araba Öpen İnsanlar!

Bir otomobil çekilişi için düzenlenen etkinlikte arabayı en uzun süre öpen katılımcı aracın yeni sahibi olacak. Tüm Olay Facebook üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

Herhangi bir şey için beklemek yerine bir arabaya sahip olmanız karşılığında beklenmeniz istense herhalde bu duruma pek sesiniz çıkmaz, sonunda bir araba var sonuçta. Ancak o arayı dudaklarınızı ayırmadan öperek beklemeniz gerektiği ve bunu aynı anda bir tabur insanla beraber yapacağınız söylense?

Elbette böyle ilginçlikler bu zamana kadar sayısız kez yaşanmıştır. Ancak artık en rezil hallerimizi bile tüm dünyaya yayınlamanızı sağlayan birçok araç ve sosyal medya mecrası elimizin altında. Böyle bir yayın yapmasınız bile her an onlardan biriyle karşılaşmanız mümkün:

Geçerli "Kiss a Kia" yani “Bir Kia Öp” adlı yarışmayı yüz binlerce canlı yayın izleyicisine karşı kazanmak nasıl bir zafer duygusu yaşatır bilinmez. Çünkü iş araba olunca her şey çığrından çıkabilir. Katılımcılar, yeni Kia Optima'yı en uzun süre öpen kişi olarak kazanmak için yarışıyorlar. Dudaklarını en son arabadan ayıran kişi arabanın yeni sahibi oluyor anlayacağınız.

Pazartesi sabahı 20 katılımcı ile başlayan yarışma akşama doğru 15 kişiyle devam etti. İlk 4 saati ise FOX 7 kanalının Facebook sayfası tarafından canlı olarak yayınlandı. Artık yarışmacılar gözleri kapalı, vakit geçirmek için kulaklıklı bir şekilde beklemeye devam ediyor. 50 saatin ardından eğer birden fazla yarışmacı dayanabilirse kura çekilişi yapılarak kazanan belirlenecek.

Dile kolay dudağa zor yarışmanın sonuçları hala bekleniyor. Siz olsanız katılır mıydınız?